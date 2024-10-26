Hadapi Debat Kedua, Suswono: Fokus Sampaikan Program dalam Waktu Singkat

JAKARTA - Calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu 27 Oktober 2024.

"Ya debat biasa saja sih. Gak ada persiapan khusus, enggak lah. Karena kita kan sudah ada nanti dari visi-visi yang sudah ada," kata Suswono kepada wartawan di Golden Leaf, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

"Hanya problemnya itu waktu aja. Sebenarnya kalau debat kan mestinya ya los aja gitu kan. Kemudian panelisnya menyecar kalau bisa, dia jawab ini, kemudian dicecar lagi sama panelis," sambungnya.

Suswono mengatakan, dirinya bersama dengan Ridwan Kamil (RK) hanya fokus berlatih public speaking, agar pemilihan kalimat saat depan nanti menjadi efektif. Sehingga tidak menghabiskan waktu yang diberikan.

"Tapi kan ini kan panelis yang sudah membuat pertanyaan yang kemudian dijawab dan tidak ada lagi feedback dari panelis kan. Nah, yang repot ini justru waktu. Kita harus menjawab misalnya dalam waktu 2 menit," katanya.

"Bayangkan bisa merumuskan satu kalimat-kalimat yang pas. Yang kadang-kadang itu bikin kita ini jadi akhirnya apa yang ada di hati ini gabisa, atau yang di pikiran gak bisa terungkap semua. Karena concern waktu," sambungnya.



(Arief Setyadi )