HOME NEWS MEGAPOLITAN

Visi dan Misinya Selaras, FKPBM Jakarta Deklarasi Dukung RIDO

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |22:54 WIB
Visi dan Misinya Selaras, FKPBM Jakarta Deklarasi Dukung RIDO
FKPBM Jakarta deklarasi dukung RIDO (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar (FKPBM) Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono atau biasa dikenal duet RIDO. 

Deklarasi dukungan ini dilakukan di posko Relawan RIDO di Kantor DPD Jakarta Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2024).

"Kami dari FKPBM mengapa berkiblat ke RIDO, karena kami mempunyai visi dan misi yang sama seperti apa yang dicanangkan oleh bang Ridwan Kamil yaitu memajukan dan mensejahterakan Jakarta menjadi Kota yang maju dan Kota yang damai," kata Koordinator FKPBM, Jupran dalam deklrasinya.

Jupran menilai, Ridwan Kamil sudah memiliki dasar sebagai seorang pemimpin. Oleh karenanya, ia merasa Ridwan Kamil jika kelak mendapat amanah menjadi gubernur di Jakarta hanya butuh penyesuaian kerja-kerja yang sebentar.

Terlebih, pengalamannya memimpin Kota Bandung dan lanjut menjadi Gubernur Jawa Barat, kepemimpinan Ridwan Kamil sudah tak diragukan lagi.

"Karena dia sendiri di Bandung kita tahu lah, kredibilitas, cara memimpinnya dan bersosialisasi terhadap warganya pun kita sudah sama-sama tahu," ujarnya.

"Dari situlah, saya khususnya FKPBM DKI siap memenangkan dan menjadikan Ridwan Kamil dalam Pilkada 27 November nanti menang dalam satu putaran," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
