RIDO Terima Dukungan dari Komunitas Lintas Iman

JAKARTA - Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menerima dukungan dari berbagai komunitas lintas iman dalam deklarasi relawan di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Termasuk dari komunitas Kristen yang dipimpin oleh Ketua Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, Pendeta Iwan Tangka.

Dalam deklarasi tersebut, para relawan lintas agama mengadakan doa bersama untuk memohon kelancaran dan kesuksesan Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Bagi Suswono, yang berasal dari latar belakang partai Islam, dukungan dari komunitas beragam ini menjadi simbol persatuan dan inklusi.

"Dukungan dari berbagai komunitas lintas agama ini adalah bukti bahwa kita semua bersatu demi Jakarta yang lebih baik, sebuah simbol nyata dari Jakarta yang menghargai keberagaman. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan ini dan siap menjalankan amanah untuk membawa perubahan positif bagi Jakarta," kata Suswono.

Sebagai informasi, deklarasi mempertemukan relawan dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis reformasi 1998 hingga simpatisan dari Pilpres dan Pilkada sebelumnya. Keragaman ini mencerminkan visi Jakarta yang inklusif, di mana setiap warga dihargai tanpa memandang latar belakang.