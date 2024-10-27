Cawagub Suswono Tegaskan Komitmen Program Pro-Rakyat untuk Jakarta

JAKARTA - Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono bersama anggota DPR RI Adang Daradjatun, melaksanakan kegiatan temu warga di Cengkareng Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Suswono menegaskan bahwa dirinya bersama Ridwan Kamil akan membawa program yang pro-rakyat Jakarta.

Suswono pun memperkenalkan sejumlah program prioritas yang terangkum dalam inisiatif Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

"Program ini berfokus pada penyelesaian masalah mendasar di masyarakat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta penanganan banjir dan kemacetan," katanya.

"RIDO berkomitmen untuk mewujudkan Jakarta yang berdaya melalui program-program yang berpihak pada rakyat dan berbasis kebutuhan lokal," sambungnya.

Program RIDO, kata Suswono, juga mencakup alokasi anggaran yang proporsional untuk setiap wilayah, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan partisipasi aktif masyarakat.