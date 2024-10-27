Debat Kedua Pilgub Jakarta Digelar Hari Ini, Berikut Temanya

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Minggu (27/10/2024) hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

“Tema besar (debat kedua) itu ada Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata.

Wahyu mengatakan, debat kedua ini masyarakat akan melihat visi dan misi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Terpisah, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari mengatakan, nantinya akan ada 6-sub tema yang akan diangkat pada debat kedua ini.