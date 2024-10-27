Berikut Daftar 7 Panelis Debat Kedua Pilgub Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua Pilgub Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium, Minggu (27/10/2024) hari ini.

Ketua KPU DKI Wahyu Dinata mengatakan, ada tujuh panelis yang berpartisipasi dalam debat kedua yang digelar hari ini.

Wahyu mengatakan, para panelis memiliki fokus terhadap ilmu ekonomi dan masalah sosial sebagaimana tema debat kedua yaitu "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".

“Kita ada tujuh panelis ya, yang pasti dari berbagai bidang ilmu dan praktisi-praktisi yang memang konsen terhadap masalah sosial,” kata Wahyu Dinata.

Berikut daftar panelis debat kedua Pilgub Jakarta hari ini:

1. Dr. dr. Taufiq F Pasiak, M.Kes., M.Pd.I., MH.

2. Dr. Tauhid Ahmad

3. Timboel Siregar, SSi, SH, MM