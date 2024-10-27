Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Tertabrak KRL di Tebet, Sempat Terseret

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |10:45 WIB
Pemotor Tewas Tertabrak KRL di Tebet, Sempat Terseret
Petugas mengevakuasi pemotor yang tewas tertabrak KRL (Foto : Instagram/@merekamjakarta)
JAKARTA - Pengendara motor berinisial MR tewas usai diduga tertabrak KRL di perlintasan rel kereta Stasiun Tebet-Stasiun Cawang, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Dari video yang diunggah akun Instagram @merekamjakarta, menaasikan bahwa ‘Pemotor Tutup Usia Tertabrak KRL di Perlintasan Kebon Baru’.

Dalam unggahan video itu, tampak kendaraan motor Honda Vario bernomor polisi B 4800 SOS milik korban mengalami rusak parah. 

Tampak sejumlah petugas keamanan dan petugas dari ambulans tengah mengevakuasi korban. Peristiwa ini terlihat juga menjadi tontonan warga di sekitar lokasi.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu 26 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB.

“Telah ditemukan seorang laki-laki berinisial MRA meninggal dunia diduga tertabrak kereta di rel kereta Stasiun Tebet-Stasiun Cawang,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
