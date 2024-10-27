Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Subsidi Co-working Space

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |11:55 WIB
JAKARTA - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil janji bakal memberi subsidi co-working space kepada para startup. Menurutnya, gagasan tersebut akan membantu meringankan beban startup dengan harapan agar bisa lebih produktif.

"Gen Z dan startup suka work from anywhere, dan ada yang curhat untuk diringankan karena co-working space bayar. Untuk itu, co-working space di seluruh Jakarta akan kami subsidi bagi para startup agar mereka dapat berkarya tanpa beban biaya besar," lanjutnya.

Selain memberi subsidi, Ridwan Kamil juga menyatakan komitmennya dalam meninjau ulang kebijakan perpajakan untuk startup. Disebutkan, ke depan biaya pajak startup akan dikurangi.

"Kami akan kaji lagi perpajakan untuk startup agar tidak disamakan dengan perusahaan yang sudah mapan. Dengan demikian, pajak dapat berkurang, dan mereka punya ruang lebih untuk investasi,” imbuhnya.

Pernyataan Ridwan Kamil ini dilontarkan dalam acara peluncuran Jakarta Start pada, Kamis 24 Oktober 2024. Untuk diketahui, acara ini diharapkan menjadi titik awal yang membawa Jakarta menuju jajaran kota terdepan di dunia dalam ekosistem startup.

Acara tersebut diproyeksikan akan menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai salah satu kota yang ramah terhadap perkembangan startup dan bisnis kreatif.

(Angkasa Yudhistira)

      
