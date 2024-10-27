Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Tak Persoalkan Hasil Survei, Tiap Kampanye RIDO Antusias Warga Tinggi

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |13:22 WIB
Partai Perindo Tak Persoalkan Hasil Survei, Tiap Kampanye RIDO Antusias Warga Tinggi
Angkie Yudistia (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia menyatakan antusias warga lokasi kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono selalu tinggi. 

Hal itu ia sampaikan merespons hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan pasangan RIDO berada di urutan kedua. 

"Setiap kampanye RIDO selalu turun di lapangan, terlihat bahwa sambutan warga Jakarta diberbagai titik, kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono luar biasa antusias," kata Angkie melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/10/2024).

"Saya Jubir dan menyaksikan langsung banyaknya masukan dari masyarakat langsung ke Pak Ridwan Kamil maupun Pak Suswono," sambungnya. 

Setiap hasil survei, kata dia, memiliki hasil yang berbeda lantaran mempunyai metode dan korespondennya masing-masing. Namun, berdasarkan beberapa hasil survei, elektabilitas pasangan RIDO mengungguli dua kompetitornya. 

Kendati demikian, ia menegaskan pasangan RIDO tidak akan terlena dengan hasil survei. Menurutnya, cagub cawagub nomor urut satu itu akan terus mendatangi warga Jakarta untuk menyerap aspirasi mereka. 

"Insya Allah kita doakan yang terbaik untuk kedepan, bagi Jakarta serta kesejahteraan masyakarat serta inklusifitas pastinya bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Sejauh ini, kita terus optimis menang 1 putaran," ujarnya. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158135//kisah_inspirasi_angkie_yudistia_mantan_staf_khusus_kepresidenan_melawan_bullying_dengan_aksi_nyata-kJ9w_large.jpg
Kisah Inspirasi Angkie Yudistia, Mantan Staf Khusus Kepresidenan Melawan Bullying dengan Aksi Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/510/3149559//perindo_reborn-6VGB_large.jpeg
Politics Reborn Partai Perindo: Saatnya Anak Muda Bersuara dan Ikut Atur Arah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement