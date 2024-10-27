Partai Perindo Tak Persoalkan Hasil Survei, Tiap Kampanye RIDO Antusias Warga Tinggi

JAKARTA - Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia menyatakan antusias warga lokasi kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono selalu tinggi.

Hal itu ia sampaikan merespons hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan pasangan RIDO berada di urutan kedua.

"Setiap kampanye RIDO selalu turun di lapangan, terlihat bahwa sambutan warga Jakarta diberbagai titik, kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono luar biasa antusias," kata Angkie melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/10/2024).

"Saya Jubir dan menyaksikan langsung banyaknya masukan dari masyarakat langsung ke Pak Ridwan Kamil maupun Pak Suswono," sambungnya.

Setiap hasil survei, kata dia, memiliki hasil yang berbeda lantaran mempunyai metode dan korespondennya masing-masing. Namun, berdasarkan beberapa hasil survei, elektabilitas pasangan RIDO mengungguli dua kompetitornya.

Kendati demikian, ia menegaskan pasangan RIDO tidak akan terlena dengan hasil survei. Menurutnya, cagub cawagub nomor urut satu itu akan terus mendatangi warga Jakarta untuk menyerap aspirasi mereka.

"Insya Allah kita doakan yang terbaik untuk kedepan, bagi Jakarta serta kesejahteraan masyakarat serta inklusifitas pastinya bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Sejauh ini, kita terus optimis menang 1 putaran," ujarnya.



(Angkasa Yudhistira)