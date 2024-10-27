Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadapi Debat Kedua Pilkada Jakarta, Suswono Akui Lakukan Simulasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |16:20 WIB
Hadapi Debat Kedua Pilkada Jakarta, Suswono Akui Lakukan Simulasi
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono mengaku telah melakukan persiapan untuk hadapi debat kedua Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya, melakukan simulasi debat.

"Ya kita simulasi," kata Suswono saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dari simulasi debat itu, Suswono mengaku telah banyak masukan seperti intonasi suara dan penggunaan bahasa verbal.

"Tadi juga dievaluasi, tentang intonasi. Tentang juga bahasa verbal. Nah itu semuanya itu di ini betul, dikasih masukan," tuturnya.

Bahkan, kata Suswono, mengaku telah menyiapkan pantun dalam debat nanti. "Biasalah, namanya Jakarta kan biasa dengan pantun ya saya kira bukan hal yang baru," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement