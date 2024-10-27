Hadapi Debat Kedua Pilkada Jakarta, Suswono Akui Lakukan Simulasi

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono mengaku telah melakukan persiapan untuk hadapi debat kedua Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya, melakukan simulasi debat.

"Ya kita simulasi," kata Suswono saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dari simulasi debat itu, Suswono mengaku telah banyak masukan seperti intonasi suara dan penggunaan bahasa verbal.

"Tadi juga dievaluasi, tentang intonasi. Tentang juga bahasa verbal. Nah itu semuanya itu di ini betul, dikasih masukan," tuturnya.

Bahkan, kata Suswono, mengaku telah menyiapkan pantun dalam debat nanti. "Biasalah, namanya Jakarta kan biasa dengan pantun ya saya kira bukan hal yang baru," tuturnya.