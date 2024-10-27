Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Optimis Penampilan Debat Kedua Pilkada Jakarta Bisa Genjot Elektabilitas RIDO

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |16:54 WIB
Suswono Optimis Penampilan Debat Kedua Pilkada Jakarta Bisa Genjot Elektabilitas RIDO
RK Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono bertekad akan berusaha optimal untuk sampaikan gagasan dan program Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Untuk itu, ia optimis penampilan debat kedua Pilkada Jakarta 2024 bisa mengerek elektabilitas RIDO

"Ya intinya, kami pokoknya akan berikhtiar secara optimal untuk menyampaikan gagasan-gagasan kami. Ya mudah-mudahan saja masyarakat mudah menilai bahwa gagasan RIDO ini lebih baik misalnya," tutur Suswono saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Suswono menilai, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu bukanlah orang baru di dunia pemerintahan. Apalagi, rekam jejak Kang Emil itu pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Halaman:
1 2 3
      
