Petugas Instalasi Tewas Tersetrum Kabel CCTV di Kantor Walikota Jaktim

JAKARTA - Seorang pria berinisial H (58) yang merupakan petugas instalasi CCTV tewas saat bekerja di gedung A Walikota Administrasi Jakarta Timur. Diduga korban tersengat listrik hingga akhirnya terjatuh dari lantai 2 gedung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penemuan peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi Sabtu 26 Oktober 2024 Pukul 13.30 WIB. Saat itu korban bersama dua rekannya ED dan AD yang bekerja dibidang instalasi CCTV.

"Korban H, laki-laki 58 tahun. TKP Gedung A Wali Kota Adm Jakarta Timur lantai 2," kata kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).

Saat itu korban bertugas menarik kabel sudah diberitahu oleh rekannya untuk lebih berhati-hati saat menarik kabel karena banyak kabel listrik yang terkelupas. Tidak lama kemudian terdengar suara benda jatuh dari arah korban bekerja.

"Saksi memanggil korban namun tidak dijawab. Kemudian saksi mematikan semua aliran listrik diketahui korban sudah tergeletak di atas plafon," jelasnya.

Melihat itu, para saksi mengevakuasi korban dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Sesampainya di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)