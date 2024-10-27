Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadapi Debat Kedua Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil - Suswono Berangkat ke Beach City Internasional Stadium

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |17:55 WIB
Hadapi Debat Kedua Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil - Suswono Berangkat ke Beach City Internasional Stadium
RK Suswono
JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono bertolak ke Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) sore.

Mereka pergi ke Beach City International Stadium untuk hadiri Debat Kedua Pilkada 2024 yang digelar oleh KPU DKI Jakarta. Dari pantauan, RIDO  bertolak ke arena debat sekitar pukul 17.47 WIB.

Terlihat, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengenakan kaos putih dibalut rompi bewarna krem yang ada PIN pada bagian dada sebelah kiri. Sementara Suswono, mengenakan seperti baju muslim dibalut rompi krem dengan PIN lambang monas.

Sekedar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Minggu (27/10/2024) hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

“Tema besar (debat kedua) itu ada Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata.

