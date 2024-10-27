Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Debat Kedua, Pendukung RIDO dan Pramono-Rano Beradu Yel-Yel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |18:02 WIB
Jelang Debat Kedua, Pendukung RIDO dan Pramono-Rano Beradu Yel-Yel
Pendukung RIDO dan Pram-Rano beradu yel-yel jelang debat kedua (Foto : Okezone)
JAKARTA - Jelang debat kedua Pilkada Jakarta 2024 hari ini, para pendukung calon gubernur-calon wakil gubernur dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Pramono Anung-Rano Karno saling adu yel-yel.

Berdasarkan pantauan di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024), masa pendukung Pramono-Rano Karno menjadi masa pendukung pertama yang hadir terlebih dahulu.

Mereka terlihat kompak memakai kaos oranye dengan logo angka tiga lengkap dengan pose andalan Pramono-Rano Karno.

Sambil berjalan, ke lokasi sekitaran debat, dentuman demi dentuman drum bersaut-sautan sambil menyanyikan yel-yel.

Selain, salah satu 'Rapper' Indonesia, Younglex juga ikut dalam salah satu rombongan pendukung Pramono-Rano.

Tak berselang lama, massa pendukung calon gubernur-calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga hadir.

Terlihat mereka datang dengan membawa ondel-ondel serta atribut seperti bendera. Mereka terlihat kompak menyanyikan yel-yel sembari memasuki halaman lokasi debat berlangsung.

 

