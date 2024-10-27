Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadapi Debat Kedua Pilkada, Kang Emil: Persiapannya Istirahat Cukup, Mandi Ganteng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |18:16 WIB
Hadapi Debat Kedua Pilkada, Kang Emil: Persiapannya Istirahat Cukup, Mandi Ganteng
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyatakan siap untuk hadapi Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024. Ia mengaku telah melakukan persiapan untuk hadiri debat tersebut seperti istirahat yang cukup hingga "mandi ganteng."

"Persiapannya istirahat cukup, mandi ganteng, ngapal-ngapalin pointer-pointer, latihan di kamar mandi, ngepas-ngepasin waktu, mudah-mudahan tinggal berdoa dilancarkan," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Kang Emil menyampaikan, masalah dalam debat bukanlah soal substansi, melainkan waktu untuk menjawab. Meski demikian, ia menilai, seni dalam debat seperti itu  

"Namanya debat, problemnya kadang-kadang bukan substansi, tapi ngejar waktu semenit-semenit yang pendek, seninya memang di sana. Kenapa perlu latihan, bukan tentang isinya saja, tapi bagaimana waktu yang pendek menyampaikan hal-hal mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi insya Allah siap," terang Kang Emil.

Sekedar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Minggu (27/10/2024) hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Halaman:
1 2
      
