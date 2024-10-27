Ratusan Relawan Pendukung Ridwan Kamil-Suswono Gelar Deklarasi dan Nobar Debat Pilkada di DPD Golkar

JAKARTA - Pelataran kantor DPD Partai Golkar Jakarta diramaikan ratusan relawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk nonton bareng (nobar) debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024).

Dari pantauan di DPD Partai Golkar Jakarta, peserta nobar sudah tiba sejak pukul 14.30 WIB. Ratusan peserta yang hadir terlihat antusias menunggu debat yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dari Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Para peserta terlihat mengenakan atribut lengkap pasangan calon nomor urut 01. Mulai dari kaos, syal, topi, hingga rompi yang bertuliskan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sambil menunggu debat dimulai, mereka terlihat kerap meneriakkan yel-yel kemenangan Ridwan Kamil-Suswono satu putaran.

Sebelum nobar dimulai, ada deklarasi dari tujuh kelompok relawan untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Tujuh relawan tersebut yakni Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), RKS-JOZ, Media Pro Rido (MPR), Seknas Indonesia Maju, Relawan Masyarakat Tanah Abang Bersatu (Maktab), Gerakan Gambir Bersatu, dan Gerakan Rakyat Nusantara (GRN).

Ashraf Ali, selaku perwakilan Tim Pemenangan RIDO menyampaikan sejauh ini sudah ada 573 relawan yang mendeklarasikan diri mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Ia yakin pasangan calon nomor urut 01 akan menang satu putaran di Pilkada Jakarta.

"Perjuangan kita tinggal beberapa hari lagi, sampai 27 November. Genderang perang relawan harus kita tabuhkan untuk kemenangan RIDO. 573 relawan sudah mendeklarasikan, kita bisa memang satu putaran, mungkin bisa sampai 60 persen. Ada 16 mesin partai, sedang kita satukan, tidak kurang dari 3,1 juta yang tengah semangat-semangatnya memenangkan RIDO," ujar Ashraf, Minggu (27/10/2024).

Pimpinan Relawan RKS-JOZ, Muhammad Agus Zakaria, yang juga senior di Partai Golkar Jakarta menyatakan, mendukung Ridwan Kamil-Suswono karena beranggapan program-program Ridwan Kamil-Suswono bisa mensejahterakan masyarakat.

Ketua Relawan Masyarakat Tanah Abang Bersatu (Maktab), Farai mengatakan mendukung Ridwan Kamil-Suswono karena pengalaman keduanya menjadi pemimpin. Farai merasa yakin jika Ridwan Kamil menang akan membawa perubahan signifikan di Tanah Abang, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya.