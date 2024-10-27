Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Darma-Kun Tak Punya Tim Ahli Hadapi Debat: Enggak Punya Duit!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |18:23 WIB
Darma-Kun Tak Punya Tim Ahli Hadapi Debat: Enggak Punya Duit!
Dharma-Kun tidak punya tim ahli hadapi debat lantaran enggak punya duit (Foto : Okezone)
JAKARTA - Debat kedua Pilkada Jakarta akan dilangsungkan hari ini (27/10/2024) pukul 19.00 WIB. Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengaku tak memiliki tim ahli karena tak memiliki duit.

Hal tersebut diungkapkan sang calon gubernur (cagub) di rumah pemenangan, Bale Gotong Royong, Jakarta Selatan, sebelum berangkat ke lokasi debat di Ancol Beach City, Jakarta Utara.

Dharma-Kun menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan dari awak media. Salah satu pertanyaannya ialah mengenai tim ahli untuk persiapan debat.

Dharma Pongrekun mengungkapkan bahwa mereka tak memiliki tim ahli khusus untuk mempersiapkan debat malam ini. "Enggak punya duit. Kami ini independen, sedangkan ahli itu mahal harganya," kata Dharma.

Tema besar debat kedua ini ialah soal Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Nantinya, akan ada enam sub tema yang akan dibahas.

Keenam sub tema itu yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan inflasi bahan pokok.

(Angkasa Yudhistira)

      
