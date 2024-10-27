Tiba di Lokasi Debat, RIDO Disambut Nyanyian Jakarta Baru Jakarta Maju

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) tiba di lokasi Debat Kedua Pilkada 2024, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) petang.

Dari pantauan, mobil yang ditumpangi RIDO tiba di lokasi debat sekitar pukul 18.15 WIB. Terdengar, suara yel-yel untuk menyambut RIDO sudah menggemakan Beach City International Stadium.

Setibanya, RIDO pun menyanbut hangat para pendukungnya yang telah mengibarkan bendera partai pengusung yang mengenakan kaos RIDO. Nampak, ondel-ondel dan tanjidor pun juga terlihat menyemarakan untuk menyambut kedatangan RIDO.

Para pendukung pun sorak-sorai menyanyikan yel-yel untuk memberi semangat kepada RIDO. Lantunan yel-yel semakin meriah dengan diiringi ondel-ondel dan tanjidor.