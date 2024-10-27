Pramono-Rano Tiba di Lokasi Debat Kedua Pilkada Jakarta

Pramono Anung tiba di lokasi debat kedua Pilkada Jakarta 2024 (Foto : Okezone)

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno tiba di lokasi debat kedua Pilkada Jakarta 2024.

Berdasarkan pantauan di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2025) terlihat Pramono Anung dan Rano Karno tiba di lokasi debat sekira pukul 18.10 WIB.

Terlihat keduanya kompak menggunakan baju koko berwarna putih, peci serta cukin khas Betawi berwarna Oranye.

KPU DKI Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Minggu (27/10/2024) hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

“Tema besar (debat kedua) itu ada Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata.

Wahyu mengatakan, debat kedua ini masyarakat akan melihat visi dan misi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.



(Angkasa Yudhistira)