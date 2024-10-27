HUT Ke-60 Partai Golkar, Jaro Ade Berterima Kasih ke Jokowi dan Doakan Prabowo

BOGOR – HUT Ke-60 tahun, merupakan usia yang cukup matang bagi Partai Golkar. Sebagai partai politik senior, Golkar telah menelurkan putra putri terbaik Republik Indonesia. Mulai dari kepala daerah, menteri hingga presiden, sepertinya ini sinyal dari langit ntuk Golkar kembali kemasa Keemasan.

“Peringatan HUT Partai Golkar Ke-60 tahun di gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini, dihadiri 3.000 kader-kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Bogor,” ujar Ade Ruhandi alias Jaro Ade, Minggu (27/10/2024).

Sebagai kader yang telah puluhan tahun berkarir politik di Golkar, Jaro Ade yang juga calon wakil bupati Bogor memanfaatkan momentum HUT Golkar dengan malakukan tasyakuran atas dilantiknya presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Di momentum yang bahagia ini, mari kita doakan presiden dan wakil presiden kita yang baru dilantik pak Prabowo dan pak Gibran, agar selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT tuhan yang maha esa, agar selalu diberikan petunjuk untuk kebaikan, kemajuan dan kemakmuran negeri ini,” pinta Jaro Ade.

Jaro Ade bercerita, sebelum Prabowo menjadi presiden yang diusung Partai Gerindra, Prabowo merupakan tokoh politik penting di Partai Golkar. Oleh karena itu, Prabowo merupakan salah satu guru politik yang hingga kini masih menjadi panutan calon wakil bupati Bogor itu.

“Bukti kecintaan Prabowo terhadap Partai Golkar, terlihat dari komposisi Kabinet Merah Putuh susunan menteri Prabowo-Gibran. Cukup banyak putra putri kader terbaik Golkar yang mendapatkan posisi di kementrian hai ini,” tutur Jaro Ade.

Tidak lupa, Jaro Ade pun berterimakasih kepada Joko Widodo yang sudah purna tugas dan menyelesaikan Amanahnya menjadi presiden RI Ke-7. Memimpin 10 tahun bangsa Indonesia, Jokowi dianggap berhasil membuat perubahan yang luar biasa dimata seorang Jaro Ade.

“Waktu 10 tahun itu singkat, namun pak Jokowi berhasil membuat perwajahan Indonesia memiliki nilai tawar tinggi di mata dunia. Terimaksih pak Jokowi, terimakasih K.H Ma’uf Amin, perubahan terbaik yang beliau lakukan untuk bangsa Indoneisa sangat berarti bagi kami para penerus negeri ini,” pungkasnya.