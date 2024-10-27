Momen Akrab Sebelum Debat Pilgub Jakarta Terjadi, Ketiga Paslon Saling Bersalaman

JAKARTA - Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2025) dimulai. Para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur menunjukan sikap menghormati dengan cara bersalaman.

Momen tersebut terjadi di segmen 1 atau sebelum dimulainya debat. Pembawa acara memanggil satu persatu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Setelah pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno dipanggil, seluruh pasangan cagub-cawagub Jakarta saling menghampiri untuk bersalaman.

Sebagai informasi, KPU DKI Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Minggu (27/10/2024) hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.