Sebulan Jelang Pilkada 2024, Ketua KPU Harap Masyarakat Hadir Hari Pencoblosan

JAKARTA - Sebulan menjelang Pilkada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata berharap masyarakat hadir pada hari pencoblosan pada 27 November mendatang.

“Hari ini bertepatan dengan 27 hari lagi, saya ulangi 27 Oktober ini bertepatan dengan satu bulan kita menjelang hari pemungutan suara. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk hadir pada hari pemungutan suara pada 27 November yang akan datang,” ujar Wahyu membuka debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Wahyu mengatakan debat kedua ini juga bertepatan dengan momentum istimewa, dimana besok 28 Oktober menjadi momen Sumpah Pemuda, di mana Pemuda menjadi tonggak perjuangan dan kontributor dalam kemerdekaan Indonesia. “Hal ini juga sejalan dengan konteks Pilkada DKI Jakarta di mana mayoritas pemilih DKI Jakarta pada debat ini adalah kaum pemuda dan milenial.”