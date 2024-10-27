Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampanye Lebih dari 125 Titik, Pramono Anung Cerita Masalah Kemiskinan di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |19:55 WIB
Kampanye Lebih dari 125 Titik, Pramono Anung Cerita Masalah Kemiskinan di Jakarta
Pramono Anung Rano Karno
JAKARTA - Calon Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung menceritakan dia telah melakukan kampanye di 125 titik di Jakarta. Dia pun menceritakan masalah kemiskinan di Jakarta masih menjadi persoalan.  

“Saya sebagai calon gubernur telah berkeliling lebih dari 125 titik,” kata Pramono pada debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024). 

Pramono pun menceritakan telah bertemu dengan masyarakat salah satunya Ibu Sunny di Tanah Tinggi yang harus tidur bergantian. “Di Tanah Tinggi saya bertemu dengan ibu Sunny. Ibu Sunny mempunyai keluarga 12 orang hanya mempunyai dua tempat tidur. Dengan saya berdialog saya tanyakan bagaimana cara tidur? Bu Sunny menjawab bahwa tidurnya sehari dibagi menjadi 3 shift, pagi, sore dan malam hari.” 

“Saya juga ke Tambora, ke Tanah Abang ke Taman Sari pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menemukan banyak sekali warga yang hidupnya sangat kekurangan,” ujarnya. 

Persoalan Jakarta, kata Pramono, yang paling utama menurutnya adalah perbedaan ataupun disparitas, kaya dan miskin. Oleh karena itu, jika dia dan pasangannya Rano Karno atau Bang Doel terpilih akan fokus pada pengentasan kemiskinan. 

“Untuk itu, kalau saya diberikan kesempatan menjadi Gubernur Jakarta maka saya dengan bang Doel akan bekerja dengan sungguh-sungguh paling utama dan terutama mengentaskan kemiskinan,”

(Khafid Mardiyansyah)

      
