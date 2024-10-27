Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Janji Perbanyak Program Makan Bergizi Gratis Prabowo di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:04 WIB
Ridwan Kamil Janji Perbanyak Program Makan Bergizi Gratis Prabowo di Jakarta
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil mengatakan dia akan memperbanyak program makan bergizi gratis di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Makan gratis bersama program Pak Prabowo kita akan jaga. Kita akan tambahkan makanan gratis untuk segmen-segmen tertentu yang membutuhkan di Jakarta,” ungkap RK pada saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, RK juga mengungkapkan visi misi lainnya mengawali debat diantaranya kepada lansia hingga disabilitas. Dia mengatakan akan ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas. “Dan Jakarta sebagai Kota stress nomor 9 kita selesaikan masalah stresnya. Jika butuh curhat ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan.”

Sementara, RK mengatakan untuk masalah ekonomi akan diupayakan memperbaiki masalahnya melalui tiga yakni ekonomi pasar, isu ekonomi bawah, dan pasar yang dikembangkan menjadi pasar besar dunia di industri halal. “Misalkan kemudian juga permasalahan lapangan pekerjaan.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement