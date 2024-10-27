Dharma-Kun Beberkan Program Unggulan Getuk Tular Adab, Apa Itu?

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengenalkan program unggulan mereka yang dinamai Getuk Tular Adab. Program tersebut merupakan sistem ekonomi bagi masyarakat Jakarta.

Hal itu ia sampaikan dalam debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024). Menurutnya, dengan program Getuk Tular Adab akan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang selalu menjadi momok warga Jakarta.

"Paslon Darma-Kun 02 mempunyai program unggulan yaitu getuk tular adab, getuk tular adab adalah suatu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat, sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai cucu dan cicitnya," kata Dharma.