Integrasi Pemerintah Pusat, Pramono Anung-Rano Karno Siapkan Program Sarapan Gratis

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno ‘Si Doel’ mengungkapkan akan menyiapkan program sarapan gratis bagi warga Jakarta.

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024). Pramono mengatakan akan menunjang dari Program Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana untuk itu kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari,” kata Pramono Anung.