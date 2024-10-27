Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Ingin Buat Konsep Hunian untuk Gen Z di Pasar Tanah Abang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:36 WIB
Ridwan Kamil Ingin Buat Konsep Hunian untuk Gen Z di Pasar Tanah Abang
Debat Pilgub DKI Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ingin membuat konsep hunian untuk Generasi Z di Pasar Tanah Abang.

“Saya menemukan data waktu saya blusukan ke Tanah Abang masih ada Tanah Pasar Jaya yang satu lantai sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang,” ujar RK pada saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Penyataan dari RK itu merupakan tanggapan dari pernyataan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 tentang pengembangan Pasar Tanah Abang. Dia pun mengatakan bahwa untuk mempromosikan Tanah Abang bisa dengan membuat Festival Tanah Abang. “Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan, bahwa salah satu visi pasangan RIDO adalah membuat Jakarta sebagai Kota festival.”

Halaman:
1 2
      
