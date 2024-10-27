Kemeriahan Nobar Debat Kedua di Posko Pemenangan RIDO

JAKARTA - Posko Tim Pemenangan RIDO menggelar nonton bareng (nobar) kedua Pilkada Jakarta. Ratusan pendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono (RIDO) pun nampak antusias mengikuti nobar.

Pantauan di lokasi, sejumlah pendukung RIDO sudah berada di lokasi sekira pukil 15.00 WIB. Mereka terlebih dahulu menyatakan deklarasi dukungannya untuk Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada 2024 ini.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan nobar. Disediakan satu layar dengan ukuran besar yang disediakan Tim Pemenangan RIDO.