HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemeriahan Nobar Debat Kedua di Posko Pemenangan RIDO

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:53 WIB
Kemeriahan Nobar Debat Kedua di Posko Pemenangan RIDO
Nobar RIDO
A
A
A

JAKARTA - Posko Tim Pemenangan RIDO menggelar nonton bareng (nobar) kedua Pilkada Jakarta. Ratusan pendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono (RIDO) pun nampak antusias mengikuti nobar. 

Pantauan di lokasi, sejumlah pendukung RIDO sudah berada di lokasi sekira pukil 15.00 WIB. Mereka terlebih dahulu menyatakan deklarasi dukungannya untuk Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada 2024 ini. 

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan nobar. Disediakan satu layar dengan ukuran besar yang disediakan Tim Pemenangan RIDO. 

