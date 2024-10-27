Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maulid Nabi, Pj Wali Kota Tangerang Bilang Bakal Perbaiki Tata Kelola Masjid

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |21:07 WIB
Maulid Nabi, Pj Wali Kota Tangerang Bilang Bakal Perbaiki Tata Kelola Masjid
PJ Wali Kota Tangerang
TANGERANG - Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menghadiri acara Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Hidayah, Kelapa Indah,  Kecamatan Tangerang, Jumat (25/10/2024) malam.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota, mengatakan, Peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk introspeksi dan sebagai bahan perenungan, sudah sejauhmana kita bisa meneladani pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita perdalam lagi kecintaan kita kepada Rasulullah dengan meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW,” kata Pj. Wali Kota.

Lebih lanjut Pj. Wali Kota, menyampaikan, dirinya merasa terharu dan bahagia mendengar bahwa  yayasan masjid Al-Hidayah mempunyai program yang luar biasa, dan sudah berkontribusi membantu sesama dengan jumlah 30 ribu masyarakat yang terbantu melalui program dan kegiatan tersebut.

"Terharu dan bahagia di mana Yayasan Masjid Al-Hidayah mempunyai program dan kegiatan  yang luar biasa dengan membantu sesama. Semoga program dan kegiatan Yayasan Masjid Al-Hidayah ini menjadi model atau contoh bagi yayasan masjid yang lain dalam mengelola dana  infak, sedekah dan zakat," ucap Pj Wali Kota.

Dr. Nurdin, menambahkan,  di Kota Tangerang ada  sekitar 400 masjid. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Tangerang, agar senantiasa menata masjid menjadi semakin baik. 

 

Halaman:
1 2
      
