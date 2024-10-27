Suswono Janji Nihilkan Anak Putus Sekolah di Jakarta

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono bertekad akan mengentaskan anak putus sekolah di Jakarta. Hal itu disampaikan Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

Mulanya, ia menilai sistem zonasi sudah tepat dilakukan. Namun, Suswono menekankan bahwa sekolah negeri ataupun swasta bisa gratis.

"Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan, dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama," ucap Suswono.