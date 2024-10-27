Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Janji Nihilkan Anak Putus Sekolah di Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |21:10 WIB
Suswono Janji Nihilkan Anak Putus Sekolah di Jakarta
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono bertekad akan mengentaskan anak putus sekolah di Jakarta. Hal itu disampaikan Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

Mulanya, ia menilai sistem zonasi sudah tepat dilakukan. Namun, Suswono menekankan bahwa sekolah negeri ataupun swasta bisa gratis.

"Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan, dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama," ucap Suswono.

