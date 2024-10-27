Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Janji Gratiskan Wisata di Jakarta Bagi Penerima KJP

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:17 WIB
JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno ‘Si Doel’ berjanji akan menggratiskan wisata di Jakarta bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024). 

“Bagi penerima KJP mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, Museum, dan juga Ragunan untuk itu penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut,” kata Pramono Anung.

Pramono juga berjanji akan melanjutkan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Secara khusus untuk KJMU kartu Jakarta mahasiswa unggul tidak dievaluasi setiap tahun mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya ditanggung oleh pemerintah,” ujar dia.

Sebagai informasi, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 ini diselenggarakan oleh KPU Jakarta dengan tema "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial." 

Tema ini mencakup enam subtema, yaitu infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok

(Khafid Mardiyansyah)

      
