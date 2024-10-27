Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Punya Pengalaman Internasional, Suswono: Sangat Tepat Memimpin Jakarta Kelak

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:28 WIB
RK Punya Pengalaman Internasional, Suswono: Sangat Tepat Memimpin Jakarta Kelak
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyampaikan pernyataan pamungkas saat menutup debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Diawali dari Suswono yang mengatakan bahwa RK merupakan sosok yang sudah punya pengalaman internasional sehingga cocok memimpin untuk memimpin Jakarta.

“Warga Jakarta yang saya cintai, di samping saya Bang Ridwan Kamil adalah sosok yang sudah punya pengalaman internasional. Bahkan beliau pernah jadi Walikota Bandung dan juga pernah jadi Gubernur Jawa Barat, oleh karena itu sangat tepat apabila beliau memimpin Jakarta kelak,” ujarnya.

Selanjutnya, RK pun menyampaikan inovasi yang dia bawa bersama Suswono dalam memimpin Jakarta lima tahun mendatang. “Warga Jakarta yang kami banggakan izinkan kami mencintai menyayangi bapak ibu semua melalui inovasi-inovasi yang relevan selama lima tahun ke depan.”

Di bidang pendidikan kata RK, selain pendidikan gratis, pendidikan inklusi, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu. Kemudian di bidang kesehatan, dia ingin membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan. “Tentu itu menjadi sebuah unggulan kita juga.”

“Termasuk kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan kepada warga Jakarta selama lima tahun ke depan. Dan untuk Gen Z jangan khawatir coworking space gratis dan juga pelatihan digital untuk masa depan,” ujarnya.  

(Khafid Mardiyansyah)

      
