Ikut Nobar di Posko Pemenangan, Pendukung RIDO Yakin Menang Satu Putaran

JAKARTA - Salah satu pendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meyakini pasangan tersebut akan menang dalam satu putaran. Hal itu disampaikan pendukung RIDO bernama Parman Sri Surya asal Tanahabang.

Keyakinan ia dasarkan pada penampilan RIDO dalam debat kedua yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

"Secara akademisi Pak Ridwan kamil adalah is the best, nomor satu dari pada calon yang lainnya," kata Parman.

"InsyaAllah menang satu putaran," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan pantun yang berisi dukungan untuk RIDO.