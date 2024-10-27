Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Nobar di Posko Pemenangan, Pendukung RIDO Yakin Menang Satu Putaran

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:59 WIB
Ikut Nobar di Posko Pemenangan, Pendukung RIDO Yakin Menang Satu Putaran
Relawan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Salah satu pendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meyakini pasangan tersebut akan menang dalam satu putaran. Hal itu disampaikan pendukung RIDO bernama Parman Sri Surya asal Tanahabang. 

Keyakinan ia dasarkan pada penampilan RIDO dalam debat kedua yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.  

"Secara akademisi Pak Ridwan kamil adalah is the best, nomor satu dari pada calon yang lainnya," kata Parman. 

"InsyaAllah menang satu putaran," sambungnya. 

Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan pantun yang berisi dukungan untuk RIDO. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
