Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kun Wardhana Bakal Sesuaikan UMP di Jakarta dengan Survei Kebutuhan Hidup Layak

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |23:26 WIB
Kun Wardhana Bakal Sesuaikan UMP di Jakarta dengan Survei Kebutuhan Hidup Layak
Dharma Pongrekun-Kun Wardhana
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyatakan akan menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta. Hal itu demi tercukupinya kebutuhan hidup warga Jakarta. 

Awalnya, Kun Wardana menyatakan lapangan kerja di Jakarta perlu ditambah. Bukan hanya jumlah lapangan kerja, upahnya pun harus disesuaikan dengan biaya hidup Jakarta. 

"Mereka juga harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu dengan UMP yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL)," kata Kun Wardana. 

"Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga mereka tidak bisa hidup dengan layak. Untuk itu, survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting," sambungnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement