INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen di Balik Layar Debat Pilgub Jakarta: RK Sambangi dan Peluk Pramono-Rano di Segmen Akhir

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |00:40 WIB
Momen di Balik Layar Debat Pilgub Jakarta: RK Sambangi dan Peluk Pramono-Rano di Segmen Akhir
RK sambangi Pramono Rano
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) mendatangi pasangan Cagub-Cawagub nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno di segmen kelima debat kedua Pilgub Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, momen Ridwan Kamil menyambangi Pramono-Si Doel itu terjadi di waktu istirahat setelah segmen 5 ditutup. RK terlihat menghampiri podium paslon Pramono Anung-Rano Karno yang berada di ujung panggung. 

Rano pun tampak berjalan menuju belakang panggung bersama Pramono. Kemudian RK tampak menepuk bahu Rano dari belakang. Menyadari itu, Rano lantas berbalik dan memeluk RK. Mereka tampak berbincang ringan.

Sebagai informasi, momen itu terjadi usai RK sempat memberikan pertanyaan kepada Rano Karno mengenai indeks pembangunan manusia (IPM) di Banten saat Rano memimpin malah menurun.

“Dalam catatan saya dari 2012 sampai 17 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07 apa kendalanya apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi?,” tanya RK dalam debat kedua Pilgub Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Kemudian, Rano atau Si Doel menjawab bahwa koordinasi yang menjadi masalahnya. Dia mengaku bahwa daerah Lebak dan Pandeglang sulit untuk dikembangkan.

 

Halaman:
1 2
      
