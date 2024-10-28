Ridwan Kamil Bertekad Hadirkan Rumah Murah di Atas Pasar Tanah Abang

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertekad akan menghadirkan rumah murah di atas Pasar Tanah Abang. Dengan hunian di pusat kota, ia meyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal itu disampaikan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai hadiri Debat Kedua Pilkada 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

"Saya kira tidak gratis ya, tapi murah. Nah, saya keliling kemana-mana, termasuk mungkin sebagian dari anda yang media juga, rata-rata rumahnya kan menjauh dari pusatnya. Kemarin saya ketemu staff media ya, dia commuting 2,5 jam pagi hari, 2,5 jam, 5 jam setiap hari, kasian. Dia bilang kalau ada terjangkau di tengah kota, kayaknya hidupnya lebih berkualitas, kan?" tutur Kang Emil.

Kendati demikian, Kang Emil bertekad akan hadirkan hunian di atas fasilitas publik seperti pasar. Apalagi, katanya, jumlah pasar di Jakarta lebih dari 140-an dengan didominasi tiga lantai.

"Hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa tiga fungsi, pasar di bawah, atasnya gunian, dan sebagainga. Nah, jadi bentuknya bisa dimiliki, tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu diaturan," ucap Kang Emil.

Di luar pasar, ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Dekat jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Nah, tujuan baik ini mudah-mudahan mewujud pada sebuah keberhasilan," tandasnya.

Sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertekad akan hadirkan hunian untuk Gen Z di atas Pasar Tanah Abang.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam. Kang Emil, sapaan akrabnya, menjelaskan, ide itu terbesit kala dirinya melakukan blusukan ke Pasar Tanah Abang.