Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Debat Kedua Pilgub Jakarta, Pramono: Saya Harap Diserang, Malah Bang Doel yang Kena

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |06:57 WIB
Usai Debat Kedua Pilgub Jakarta, Pramono: Saya Harap Diserang, Malah Bang Doel yang Kena
Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengharapkan dirinya mendapat serangan selama pelaksanaan debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Jakut pada Minggu (27/10/2024) malam. Namun, menurutnya hal itu tak terjadi.

Dia menilai, serangan itu justru malah mengarah pada Cawagubnya Rano Karno atau Si Doel. Ia pun meminta pasangannya itu untuk bersabar.

“Ya saya melihat bagian dari perbedaan cara memandang sesuatu gak apa-apa. Saya sendiri kan pengin diserang, tapi gak diserang, malah Bang Doel yang diserang,” kata Pramono kepada wartawan.

“Sehingga dengan demikian ya saya Bang Doel Sabar Bang Doel,” sambung dia.

Di kesempatan yang sama pasangan Pramono Anung, Rano Karno mengaku asik mendapat serangan dalam debat tersebut.

“Asik saya diserang, asik,” ujar dia.

Rano merasa heran lantaran dalam debat itu paslon lain mempertanyakan kepemimpinannya saat jadi memimpin Banten. 

Dalam debat itu, Cagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun sempat bertanya pada Rano perihal Provinsi Banten yang sempat dipimpin Rano. Dharma menanyakan kebijakan Rano Karno soal masyarakat Baduy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement