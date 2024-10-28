Usai Debat Kedua Pilgub Jakarta, Pramono: Saya Harap Diserang, Malah Bang Doel yang Kena

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengharapkan dirinya mendapat serangan selama pelaksanaan debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Jakut pada Minggu (27/10/2024) malam. Namun, menurutnya hal itu tak terjadi.

Dia menilai, serangan itu justru malah mengarah pada Cawagubnya Rano Karno atau Si Doel. Ia pun meminta pasangannya itu untuk bersabar.

“Ya saya melihat bagian dari perbedaan cara memandang sesuatu gak apa-apa. Saya sendiri kan pengin diserang, tapi gak diserang, malah Bang Doel yang diserang,” kata Pramono kepada wartawan.

“Sehingga dengan demikian ya saya Bang Doel Sabar Bang Doel,” sambung dia.

Di kesempatan yang sama pasangan Pramono Anung, Rano Karno mengaku asik mendapat serangan dalam debat tersebut.

“Asik saya diserang, asik,” ujar dia.

Rano merasa heran lantaran dalam debat itu paslon lain mempertanyakan kepemimpinannya saat jadi memimpin Banten.

Dalam debat itu, Cagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun sempat bertanya pada Rano perihal Provinsi Banten yang sempat dipimpin Rano. Dharma menanyakan kebijakan Rano Karno soal masyarakat Baduy.