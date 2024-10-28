Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penyekapan Bocah di Pejaten Jaksel Ternyata Ayah Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:02 WIB
Pelaku Penyekapan Bocah di Pejaten Jaksel Ternyata Ayah Korban
Pelaku penyekapan anak ditangkap (Foto: Ist/Tangkapan layar)
JAKARTA - Polisi menangkap pria yang melakukan penyekapan terhadap seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Pos Polisi Pejaten Village, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata pelaku merupakan ayah korban.

“(Pelaku) bapaknya (korban),” kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Anggiat belum bisa merinci perihal motif dari pelaku yang menyekap anaknya itu. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Belum masih nggak ada jawaban yang pasti. Iya (pelaku dibawa) ke Polres Metro Jakarta Selatan,” jelas dia.

Sebelumnya, beredar video di media sosial seorang pria diduga melakukan penyekapan terhadap seorang bocah. Pelaku membawa senjata tajam yang ditodongkan ke leher bocah.

Dari video yang beredar, disebutkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (28/10/2024) di Pos Polisi Pejaten Village, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga.

 

