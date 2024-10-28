Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Anak Disandera Ayah Kandung Pakai Sajam di Pospol Pejaten

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:17 WIB
Detik-Detik Anak Disandera Ayah Kandung Pakai Sajam di Pospol Pejaten
Pria nekat sekap anak kandungnya sendiri di Pospol Pejaten (foto: dok Medsos)
JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial, seorang pria melakukan penyekapan terhadap seorang bocah. Pelaku membawa senjata tajam yang ditodongkan ke leher bocah. Kejadian itu terjadi pada Senin (28/10/2024) sekira pukul 10.00 WIB di Pos Polisi Pejaten Village, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Kejadian ini pun menjadi tontonan warga. Dari rekaman video, terlihat pelaku dan korban berada di dalam pospol tersebut. Arus lalu lintas terlihat macet. Kejadian ini menjadi perhatian sejumlah pengendara yang melintas di lokasi

"Allahu Akbar, lehernya (ditodong)," ujar perekam video.

"Sudah tembak aja pak," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
