HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Ojol Sibuk Berebut Videokan Situasi Menegangkan Ayah Sekap Anak di Pospol Pejaten

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:22 WIB
Duh! Ojol Sibuk Berebut Videokan Situasi Menegangkan Ayah Sekap Anak di Pospol Pejaten
Ojol sibuk videokan penyekapan anak di Pospol Pejaten (Foto: Ist/Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Situasi menegangkan saat terjadi peristiwa seorang ayah menyekap anak perempuannya berusia 7 tahun di Pos Polisi (Pospol) Pejaten Village, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebab, ayah tersebut memegang senjata tajam meletakkannya di leher korban.

Situasi yang menegangkan itu menyedot perhatian masyarakat hingga berkerumun dan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Bahkan, mereka tampak sibuk mengambil gambar.

Masyarakat yang tampak didominasi ojek online itu berlomba-lomba mengangkat telepon genggamnya untuk mengambil gambar peristiwa tersebut. Meski, harus berdesak-desakan dengan warga lainnya.

Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku yang merupakan ayah korban. “(Pelaku) bapaknya (korban),” kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela, Senin (28/10/2024).

Anggiat belum bisa merinci perihal motif dari pelaku yang menyekap anaknya itu. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Belum masih nggak ada jawaban yang pasti. Iya (pelaku dibawa) ke Polres Metro Jakarta Selatan,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial seorang pria diduga melakukan penyekapan terhadap seorang bocah. Pelaku membawa senjata tajam yang ditodongkan ke leher bocah.

 

Halaman:
1 2
      
