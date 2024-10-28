Ayah Sandera Anak di Pospol Pejaten, Polisi Negosiasi saat Pisau Nempel di Leher Korban

Polisi saat negosiasi dengan pelaku (foto: dok ist)

JAKARTA - Polisi menangkap bapak yang menyandera anaknya di Pospol Pejaten, Jakarta Selatan. Polisi mengatakan melakukan negosiasi dengan pelaku selama 15 menit saat menyelamatkan korban.

“Hitungan menit (korban disandera, nggak lama, kita nego aja. (Negosiasi) sekitar 15 menit,” kata Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela saat dihubungi wartawan, Senin (28/10/2024).

Dia mengatakan, pelaku menodongkan senjata tajam berupa pisau ke leher korban. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Belum masih ngga ada jawaban yang pasti. Iya (pelaku dibawa) ke Polres Metro Jakarta Selatan,” ujarnya.

“Bawa pisau. Iya memang nempel di lehernya (korban),” jelas dia.