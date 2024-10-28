Banjir Dukungan Organ Relawan, Ridwan Kamil-Suswono Dinilai Mampu Tata Jakarta Jadi Kota Global

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terus mendapat dukungan dari berbagai organisasi relawan. Kali ini, sebanyak enam organisasi relawan memberikan dukungan kepada RIDO.

Keenam organisasi relawan itu yakni, Relawan Aku Cinta RIDO, KOJAMAS, FKPBM Indonesia, Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara (Gema Elkan), TEAM RK, dan ASLI.

Dewan Pembina TEAM RK, James Karnadi menilai, Ridwan Kamil mampu menata Jakarta menjadi kota global, mengingat rekam jejaknya sebagai arsitektur.

"Jakarta saat ini butuh arsitektur untuk menata kota segala macam, karena memang Pak Ridwan Kamil itu ditugaskan khusus untuk Pak Prabowo menata lingkungan-lingkungan yang kumuh di Jakarta supaya lebih menjadi kota yang lebih global," kata James di kantor pemenangan RIDO, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2024).

James menyebut, pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat telah terbukti. Sehingga pengaplikasian itu diyakini akan dibawa ke Jakarta.