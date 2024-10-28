Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Sowan ke Kiai Syukron Makmun di Ponpes Daarul Rahman Jagakarsa Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:56 WIB
Pramono Anung Sowan ke Kiai Syukron Makmun di Ponpes Daarul Rahman Jagakarsa Jaksel
Cagub Jakarta Pramono Anung (Tengah). Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung sowan atau silahturahmi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, KH Syukron Makmun di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (28/10/2024) pagi.

Pantauan di lokasi Pramono tiba pukul 10.55 WIB dengan mobil Toyota Innova Zenix hitam B 1670 WIZ dengan pengawalan. Pramono terlihat mengenakan pakaian koko muslim putih lengkap dengan peci hitam dan cukin di lehernya.

Pramono pun disambut perwakilan dari Kiai Syukron Makmun dan dipersilahkan naik ke rumah panggung yang berada di kawasan Ponpes. Pramono bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Syukron Makmun secara tertutup kurang lebih 45 menit. Hadir pula perwakilan dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Terlihat Pramono bersama Kiai Syukron Makmun berkeliling kawasan Ponpes dengan sebua buggy car. Pramono terlihat berbincang dengan Kiai Syukron Makmun di bangku baris kedua buggy car.

Usai pertemuan tersebut, KH Syukron Makmun mendoakan Pramono Anung menjadi Gubernur Jakarta dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. 

"Pertemuan hari ini pertemuan silaturahmi, tadi acaranya silaturahmi, ngobrol. Karena saya oleh masyarakat disebut kyai mudah-mudahan kyai yang benar, jadi biasa orang datang ke rumah saya selalu yang diminta bukan minta duit, minta doa. Jadi setiap orang saya mintakan kepada Allah ya Allah berikanlah sama Pak Pram ini yang terbaik untuk beliau. Dan engkau ya Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk beliau," kata Kiai Syukron kepada wartawan di Ponpes Daarul Rahman.

"Itu doa saya dan saya minta juga Pak Pram berdoa minta semacam itu karena kalau minta semacam itu ya Allah berikanlah yang terbaik untuk diri saya. Apa jadi gubernur kalau itu terbaik ya mudah-mudahan jadi gubernur engkaulah yang maha bijaksana berikanlah yang terbaik untuk saya itu saya ajarkan doanya begitu. Doa minta kepada Allah ya Allah berikanlah apa yang terbaik untuk saya. Saya juga mendoakan seperti itu ya Allah berikanlah yang terbaik untuk Pak Pram selesai, singkat doanya itu apalagi yang mau diberikan," tambahnya.

 

