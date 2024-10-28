Polisi Pastikan Anak Korban Sandera di Pospol Pejaten Selamat Tidak Ada Luka

JAKARTA - Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela memastikan anak perempuan (7) korban sandera sang ayah di Pos Polisi (Pospol) Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (28/10/2024) selamat tidak ada luka.

"(Kondisi korban) sudah selamat, (luka) tidak ada. (korban) perempuan 7 tahun," kata Anggiat saat dikonfirmasi wartawan.

Anggiat menyebut pelaku penyekapan yakni orangtuanya dan sempat terjadi negosiasi sekitar 15 menit.

"(Pelaku) bapaknya. (Disekap) hitungan menit gak lama kita negosiasi sekitar 15 menit," ucapnya.