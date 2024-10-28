Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Anak Korban Sandera di Pospol Pejaten Selamat Tidak Ada Luka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |13:47 WIB
Polisi Pastikan Anak Korban Sandera di Pospol Pejaten Selamat Tidak Ada Luka
Ayah sekap anak kandung (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela memastikan anak perempuan (7) korban sandera sang ayah di Pos Polisi (Pospol) Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (28/10/2024) selamat tidak ada luka.

"(Kondisi korban) sudah selamat, (luka) tidak ada. (korban) perempuan 7 tahun," kata Anggiat saat dikonfirmasi wartawan.

Anggiat menyebut pelaku penyekapan yakni orangtuanya dan sempat terjadi negosiasi sekitar 15 menit.

"(Pelaku) bapaknya. (Disekap) hitungan menit gak lama kita negosiasi sekitar 15 menit," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178104//pelaku_penyekapan-LauK_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penyekapan di Tangsel Ternyata Mantan Prajurit TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177478//penculikan-Rb5T_large.jpg
Cerita Korban Lolos dari Penyekapan di Tangsel, Kabur saat Pelaku Tertidur Lelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177157//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-YVuF_large.jpg
Airsoft Gun Ditemukan di Lokasi Penyekapan Tangsel, Polisi Lakukan Pendalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177144//penjara_pelaku_penyekapan_di_tangsel-Q7Jy_large.jpg
Polisi Beberkan Peran 9 Pelaku Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177133//penangkapan_pelaku_penyekapan-kZGs_large.jpg
9 Orang Ditangkap Terkait Dugaan Penyekapan di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement