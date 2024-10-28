Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Fakta Terbaru Kasus Anak Disekap Pria Bersajam di Pospol Pejaten Jaksel, Pelaku Teman Bisnis Ayah Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:24 WIB
Fakta Terbaru Kasus Anak Disekap Pria Bersajam di Pospol Pejaten Jaksel, Pelaku Teman Bisnis Ayah Korban
Penyekapan Bocah di Pospol Pejaten. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap fakta terbaru kasus dugaan penyekapan seorang anak oleh pria bersajam di Pos Polisi (Pospol) Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata merupakan teman bisnis dari Ayah korban. 

“Bukan (ayah kandung). Jadi, teman bisnis dari orang tua korban,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi di Polres Jaksel, Senin (28/10/2024).

Warga dihebohkan dengan aksi penyekapan seorang bocah perempuan berinisial S berusia empat tahun di pos polisi (Pospol) Pejaten, Jakarta Selatan. 

Sementara itu, pelaku berinisial IJ (54) membawa korban atas izin orang tuanya dengan alasan untuk membawa jalan-jalan ke rumah sepupunya. 

“Setelah berjalan-jalan dengan kendaraan roda dua, dari daerah Jakarta Timur, kemudian sampai ke depan Penvil, pospol. Kemudian, setelah itu anaknya menangis. Kemudian, dia membawa sebilah pisau dapur, itu untuk anaknya biar tidak nangis alasannya,” kata Nurma. 

Adapun motif penyekapan itu terjadi karena halusinasi pelaku akibat konsumsi narkoba. 

 

Halaman:
1 2
      
