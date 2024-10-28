Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5.924 Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Lodaya di Bogor, Mayoritas Tak Pakai Helm

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:31 WIB
5.924 Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Lodaya di Bogor, Mayoritas Tak Pakai Helm
Operasi Zebra Lodaya Bogor
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 5.924 kendaraan terjaring Operasi Zebra Lodaya 2024 di wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, total terdapat 1.192 pelanggar lalu lintas yang dikenakan sanksi berupa tilang.

"Tilang elektronik 593 kendaraan, tilang manual 599 kendaraan dan 4.732 teguran," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Adapun rincian pelanggar untuk roda dua paling banyak yakni tidak mengenakan helm SNI, melawan arus, bermain handphone ketika berkendara, usia di bawah umur dan knalpot tidak sesuai.

"Untuk roda empat paling banyak tidak mengenakan safety belt dan melebihi muatan," tambahnya.

Sedangkan, untuk usia pelanggar lalu lintas paling banyak rentan usia 21 tahun-50 tahun. Didominasi oleh karyawan swasta, pelajar dan sopir.

"Lokasi paling banyak perbelanjaan, perkantoran dan industri," pungkasnya.

Untuk diketahui, Satlantas Polres Bogor menggelar Operasi Zebra Lodaya 2024 sejak 14-27 Oktober 2024. Terdapat 1.967 personel gabungan yang diterjunkan selama dua pekan operasi berlangsung.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178492//polri-vake_large.jpg
Siap-Siap Kena Tilang! Korlantas Pasang 5 Ribu ETLE  di Seluruh Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172558//sule_ditilang-GMub_large.JPG
Komedian Sule Kena Tilang Razia Gabungan, Sempat Berargumen dengan Dishub soal KIR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170681//korlantas-alSs_large.jpg
Kakorlantas: Sudah Transformasi, Polantas Tak Bangga Tilang Pengendara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement