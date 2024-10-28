5.924 Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Lodaya di Bogor, Mayoritas Tak Pakai Helm

BOGOR - Sebanyak 5.924 kendaraan terjaring Operasi Zebra Lodaya 2024 di wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, total terdapat 1.192 pelanggar lalu lintas yang dikenakan sanksi berupa tilang.

"Tilang elektronik 593 kendaraan, tilang manual 599 kendaraan dan 4.732 teguran," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Adapun rincian pelanggar untuk roda dua paling banyak yakni tidak mengenakan helm SNI, melawan arus, bermain handphone ketika berkendara, usia di bawah umur dan knalpot tidak sesuai.

"Untuk roda empat paling banyak tidak mengenakan safety belt dan melebihi muatan," tambahnya.

Sedangkan, untuk usia pelanggar lalu lintas paling banyak rentan usia 21 tahun-50 tahun. Didominasi oleh karyawan swasta, pelajar dan sopir.

"Lokasi paling banyak perbelanjaan, perkantoran dan industri," pungkasnya.

Untuk diketahui, Satlantas Polres Bogor menggelar Operasi Zebra Lodaya 2024 sejak 14-27 Oktober 2024. Terdapat 1.967 personel gabungan yang diterjunkan selama dua pekan operasi berlangsung.

(Khafid Mardiyansyah)