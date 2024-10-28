Pedagang Beras Induk Cipinang Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Cipinang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengatakan alasan banyak pedagang Cipanang mendukung Pramono-Rano sederhana.

"Pasangan nomor 3 ini sangat paham soal pangan. Dan tentunya punya pengalaman," kata dia kepada media dalam rilisnya Senin (28/10/2024).

Zulkifli mengatakan salah satu Indikator Pramono-Rano paham soal pangan yakni bagaimana mereka berniat menurunkan harga beras. Menurut Zulkifli, ide Pramono akan melakukan kontrak pertanian antara pemda Jakarta dengan petani di luar Jakarta bisa ampuh menekan harga beras.

Sebelumnya Pramono berencana melakukan kontrak pertanjan. Dengan adanya kontrak soal harga dan pasokan, Pramono meyakini harga beras akan dikendalikan pemerintah. "Targetnya memenuhi pangan di Jakarta dan menyejahterakan petani daerah," kata Pramono, Jumat (25/10/2024).

Zulkifli Rasyid mengatakan di antara calon kepala daerah lain, pasangan Pramono-Rano yang paling realistis untuk urusan pangan. Bagi Zulkifli, intervensi pemerintah dalam urusan pangan dapat menurunkan harga.

"Kami berada di belakang pasangan nomor 3 untuk mensukseskan program-program pangan yang terjangkau," kata Zulkifli.

