HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Pastikan Keadilan Pendidikan bagi Kalangan Disabilitas

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |17:50 WIB
Ridwan Kamil Pastikan Keadilan Pendidikan bagi Kalangan Disabilitas
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) memastikan keadilan dalam dunia pendidikan, bagi kalangan disabilitas.

Hal itu diungkap RK saat mendengarkan curhatan disabilitas tuna netra bernama Idham terkait sulitnya masuk ke dunia pendidikan bagi para disabilitas.
 
Ridwan Kamil mendegarkan curhatan dari Idham usai menghadiri peresmian RIDO Headquarter yang digagas Relawan Jakarta Awet Muda di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
 
Setelah prosesi wawancara dengan awak media selesai, Idham langsung menghadang jalan RK yang ingin bertolak ke lokasi deklarasi dari pada habaib, kiai, dan ulama se-Jakarta di Abunawas Restoran Kemang, Jakarta Selatan.


 
Idham yang tengah memegang tongkat itu mencoba menghentikan langkah Ridwan Kamil. Sontak suami dari anggota DPR RI Komisi VIII Atalia Praratya itu menghentikan langkahnya dan mencoba berkomunikasi dengan Idham.
 
Ia lantas mencurahkan isi hatinya soal keresahan para disabilitas yang merasa kesulitan mengenyam pendidikan di universitas negeri di Jakarta. Idham berharap calon gubernur nomor urut 01 itu bisa menyelesaikan yang menjadi keluhan kaum disabilitas. 
 
"Kami minta tolong pak, kami ini para kaum tuna netra tidak diterima masuk ke universitas negeri yang populer di Jakarta. Kami harap bapak bisa mengurusnya pak, kami juga ingin memiliki pendidikan yang tinggi pak," ujar Idham.

 

Halaman:
1 2
      
