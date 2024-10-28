Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perjalanan KRL Jakarta-Bogor Terganggu Gegara Asbes Terbang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |18:02 WIB
Perjalanan KRL Jakarta-Bogor Terganggu Gegara Asbes Terbang
Perjalanan KRL terganggu (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan KRL jalur Jakarta-Bogor tersendat akibat adanya benda asbes atau seng tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur 2 Stasiun Citayam.

Informasi tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun X-nya pada Senin (28/10/2024) sekira pukul 16.30 WIB.

“Terdapat Benda (Seng) yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur 2 Stasiun Citayam saat ini dalam penanganan petugas. Perjalanan KA masuk Stasiun Citayam masih menunggu aman untuk melintas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis KAI Commuter.

KAI menyebutkan, saat ini benda seng tersebut telah berhasil dievakuasi. Perjalanan Commuter Line pun dalam proses penguraian kepadatan.

“Info lanjut: Benda (Seng) yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur 2 Stasiun Citayam telah selesai penanganan petugas. Perjalanan Commuter Line saat ini dalam proses penguraian kepadatan di lintas,” ujarnya.

 

