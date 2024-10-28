Memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas Bagi-bagi Komputer di Depok

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagikan komputer untuk anak-anak di Taman Bacaan Perigi, Depok.

Komputer yang diberikan ialah komputer bekas yang masih layak pakai dengan harapan bisa digunakan sebagai sarana belajar bagi anak-anak di Taman Bacaan Perigi. Kegiatan tersebut juga didukung oleh LiF Manajemen Investasi dengan mendonasikan buku bacaan.

Penyerahan donasi dilakukan oleh Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas dan Direktur Utama LiF Manajemen Investasi Mala Komalasari kepada Pengurus Umum Taman Bacaan Perigi Galang Arian Ramadhan.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menyampaikan bahwa hari Sumpah Pemuda merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia yang mengingatkan akan semangat dan perjuangan para pemuda.

"Semoga donasi komputer ini bisa bermanfaat bagi adik-adik di Taman Bacaan Perigi. Kami berharap muda mudi Indonesia dapat tumbuh semakin cerdas, melek digital dan melek finansial," jelas Yukkas, Senin (28/10/2024).